النيابة تعاين انفجار «عقار الجمرك» بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، بدء التحقيق في انفجار أسطوانة غاز بإحدى الشقق، وأسفر عن إصابة شخصين، كما عاينت النيابة موقع الحادث وتبين من المعاينة ان الانفجار الذى حدث، أسفر عن انهيار أجزاء من الشقة السكنية محل البلاغ، وانهيار أجزاء من العقار المواجه بسبب الموجة الانفجارية.وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الانفجار وتحديد أسبابه، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة وتحديد مدى سلامتها وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.كان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بوقوع انفجار بشقة سكنية بالعقار رقم 8 حارة خليل بك متفرع من شارع إسماعيل صبري دائرة القسم.على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارة إسعاف الى موقع البلاغ،تبين من المعاينة والفحص انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق التاسع علوي والأخير بالعقار المشار إليه، وأسفر الانفجار عن إصابة سيدة قاطنة الشقة بإصابات بسيطة، وإصابة أحد الأشخاص تصادف مروره بالشارع أمام العقار نتيجة تساقط بعض الطوب من الشقة، إثر حدوث موجة انفجارية أدت لسقوط أجزاء من حوائط الشقة إلى الخارج، فيما تبين أن المصابين إصابتهما طفيفة وتم علاجهما بمحل الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.ويذكر أن الانفجار أدى الى تشريد 5 أسر بإجمالي 17 فردا، كما انتقل فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الى موقع الحادث وقدم للأسر المتضررة مساعدات عاجلة.