النيابة التركية تحيل 24 مواطنا اشتركوا في المظاهرات الطلابية للمحاكمة

أحالت النيابة التركية 24 مواطنًا من بين 36 شخصًا اعتُقلوا جراء المظاهرات التي نُظمت في جامعة البسفور "بوغازيتشي" إلى المحاكمة، فيما يستمر استجواب 12 شخصًا، وفقا لما نقله موقع «تاله 1» التركي.وكانت الشرطة التركية قد أعلنت ارتفاع أعداد المعتقلين نتيجة مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية في جامعة بوغازيتشي، إلى 36 مواطنًا؛ في بينا لها.ووجهت الشرطة التركية إلى المعتقلين تهمة انتهاك قانون الاجتماعات والتظاهرات ومقاومة الضابط المسؤول، إلى جانب اتهامهم بالارتباط بالحزب الشيوعي التركي (الماركسي- اللينيني).وقال الموقع التركي إن قوات الأمن اعتقلت الطلاب بزعم مخالفتهم القانون رقم 2911 ومقاومتهم قوات الأمن.