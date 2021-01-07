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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المعينون في مجلس النواب يبدأون إجراء الكشف الطبى

الخميس 07/يناير/2021 - 12:55 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد عبدالناصر
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كشفت مصادر لـ«الدستور»، عن أن أعضاء مجلس النواب المعينين في البرلمان بقرار من الرئيس السيسي، بدأوا إنهاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لعضوية المجلس.

وأكدت المصادر، أن الأعضاء المعينين بدأوا، صباح اليوم، في إجراء الكشف الطبي استعدادًا لاستخراج كارنيهات العضوية، وبداية الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وضمت قائمة التعيينات خبرات متعددة وشخصيات عامة مشهودًا لها بالكفاءة، وجاءت أسماء المعينين في المجلس كالتالي: عماد خليل كامل، وعادل عبدالفضيل، ومحمد سعد عوض الله، والمستشار إبراهيم الهنيدي، ومنصف نجيب، ودرية شرف الدين، وحسام غالى، ونيفين الطاهري، وعبلة الألفي، والشيخ على جمعة، وجمال السعيد، وفخري الفقي، ومحمد عمر الزيات، ومحمد زكي أبوحسن، والشيخ سالم مراحيل، ودينا إسماعيل، ودينا عبدالكريم، وإيمان العجوز، وهدي عبدالستار، ومنال هلال، وندى الألفى، وفرحة الشناوي، وآية مدني، ونادية السعدني، وجيهان زكي، وسحر عطية، وكريم سدراك، وحازم إمام.

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