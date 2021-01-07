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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التعليم»: ننتظر موافقة الجهات الأمنية على المرشحين لأعمال امتحانات الدبلومات

الخميس 07/يناير/2021 - 12:43 م
محمد مجاهد
محمد مجاهد
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الوزارة أرسلت أسماء المرشحين رؤساء ووكلاء الكنترولات، ولجان الإدارة لقطاع التعليم الفنى، للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية العام الدراسي الحالي 2021، للجهات الأمنية بعد انتهاء عقد المقابلات الشخصية الخميس الماضي.

وشدد مجاهد، أنه فور اتخاذ موافقة الجهات الأمنية على اسماء المرشحين سيتم إعلان النتيجة وابلاغهم، ليتم العمل على تجهيز أعمال الكنترولات، استعدادًا للامتحانات المقرر انعقادها 19 مايو المقبل وفقا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين في وظيفة رؤساء ووكلاء لجان الادارة والنظام والمراقبة للتعليم الفني يبلغ 310، وعدد من تم اختيارهم للجان النظام والمراقبة، اصلي واحتياطي يبلغ 180.

وأوضح أن عدد العاملين بلجان النظام والادارة والمراقبة يبلغ 12 ألفا، وعدد رؤساء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 34، وعدد العاملين بمراكز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 5 آلاف، وعدد رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بلغ 6 آلاف، بينما إجمالى عدد العاملين بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 160 ألفا، وعدد مقدري الدرجات يبلغ (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) 40 ألف مقدر.

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