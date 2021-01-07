إجراء 724 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مديرية الصحة بالبحيرة قامت خلال شهر ديسمبر الماضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار المرضى بجهود كبيرة فى الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.وأسفرت المبادرة عن إجراء 724 عملية جراحية عبارة عن "52 جراحة عظام - 51 جراحة مخ وأعصاب - 463 عيون - 79 جراحة أورام - 15 جراحة أوعية دموية والقسطرة الطرفية - 59 قسطرة قلبية - 5 قلب مفتوح".كما أكد محافظ البحيرة أن مديرية الصحة بالبحيرة، ستقوم بمبادرات كثيرة من خلال المستشفيات العامة فى جميع أنحاء المحافظة من أجل القضاء على قوائم الانتظار للعمليات، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.