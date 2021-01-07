الإمارات: صفحة الخلاف الخليجى طويت بالكامل

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن صفحة الخلاف الخليجي قد طويت بالكامل، مشددًا على ضرورة الحاجة إلى إعادة بناء الثقة من جديد بين أطراف الأزمة.وقال في مؤتمر صحفي الخميس: "سعداء بأننا قلبنا صفحة هذه الأزمة ونتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون، والإمارات تعمل على تنفيذ اتفاق العلا"، مضيفًا: "نحتاج إلى بناء ثقة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر".وتابع قائلًا: "الإمارات ستفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة مقبلة حتى لا تقع أزمات أخرى سواء كبيرة أو صغيرة، مشيرًا إلى أن الإمارات ترى أن قرار التضامن الخليجي صحيح، وهذه الأزمة وإن لم تكن الأولى إنما كانت الأعمق.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.