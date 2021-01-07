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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المعينات في البرلمان.. خبرات وكفاءات بـ«أحلام المرأة المصرية»

الخميس 07/يناير/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
محمد عبدالناصر
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جاءت التعيينات الرئاسية في مجلس النواب، لتنتصر للمرأة المصرية مجددًا، حيث ضمت القائمة 14 سيدة بجانب 148 سيدة منتخبة، ليصل إجمالي عدد السيدات في برلمان 2021 لـ 162 سيدة، لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وضمت قائمة التعيينات الرئاسية، كتلة مميزة من السيدات أصحاب الخبرات فى عدة مجالات، حيث شملت القائمة 14 سيدة، وهن: درية شرف الدين، ونيفين الطاهري، وعبلة الألفي، ودينا عبدالكريم، وإيمان العجوز، وهدى عبدالستار، ومنال هلال، وندى الألفى، وفرحة الشناوي، وآية مدني، ونادية السعدني، وجيهان زكي، وسحر عطية، ودينا أحمد إسماعيل.

وتمثلت اختيارات الرئيس في عدد من الخبرات، مثل الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام الأسبق، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب.

كما تم اختيار الإعلامية دينا عبدالكريم الإعلامية بالتليفزيون المصري، قدمت العديد من البرامج، من بينها برنامج «صباح الخير يا مصر» ضمن خطة التطوير على شاشة التليفزيون المصري، كما شاركت في تقديم «القاهرة 360» على شاشة قناة القاهرة والناس.

وكذلك داليا السعدني، التي شغلت منصب رئيسة المؤسسة الدولية للتصميم في إيطاليا (IAD) وحققت ثلاث جوائز عالمية في سنة واحدة بمجال التصميم الإبداعي، ما مكنها من دخول قائمة أشهر 100 مهندس معماري حول العالم، في مجالي العمارة والتصميم، حيث احتلت المركز الـ72. قفزت بترتيب مصر في التصميم والعمارة على مستوى العالم إلى المركز 25 بين 182 دولة بعد حصول السعدني على 7 جوائز عالمية في مجال التصميم.

وكذلك سحر عطية، رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، وإيمان العجوز، عضو مجلس النقابة العامة للمهندسين، كما خاضت أيضًا الانتخابات النقابية العمالية عن العاملين بقطاع البترول عام 2018 وفازت أيضًا بنجاح ساحق، وكذلك هي السكرتير العام السابق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون المرأة العاملة والطفل.

وكذلك آية مدني، سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، واللجان الأولمبية، وشغلت منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، ثم رئيسًا لها، بجانب اختيارها ضمن اللجنة التي شكلتها الأولمبية الدولية للإشراف على الملاكمة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي تتكون من 4 أعضاء من بينهم آية مدني.

كذلك جاء اختيار سيدة الأعمال المصرية نيفين الطاهري، وهى سيدة أعمال مصرية أسست عددًا من شركات الاستثمار وإدارة المشروعات، وتشغل عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات القابضة، إلى جانب كونها عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، كما أنها شغلت عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بين 1997 و2003 وكانت أول امرأة مصرية تنضم لعضوية مجلس إدارة البورصة، وهى عضو فى المجلس الاستشارى لمركز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ"كلية هارفارد للأعمال" منذ 2016، وعضو فى المجلس الاستشارى لكلية الأعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أيضا الدكتورة فرحة عبدالعزيز التي شغلت مواقع نائبة رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحث العلمي، وعميدة كلية الطب، جامعة المنصورة.

وكذلك الدكتورة جيهان زكي، الرئيسة السابقة للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وأستاذ علوم المصريات بالمركز القومى للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية.

ويعد هذا هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، حيث تولت العديد من المناصب القيادية سواء على مستوى الحكومة أو مستوى المجالس التشريعية، بالإضافة لعدد من المواقع التنفيذية.

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