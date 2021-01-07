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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مسلسل ضربة معلم 35.. أحداث الحلقة ومواعيد الحلقات الجديدة

الخميس 07/يناير/2021 - 01:00 م
مسلسل ضربة معلم
مسلسل ضربة معلم
محمد قدري
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أصبح مسلسل ضربة معلم 35 من الحلقات المنتشرة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو المنشورة منه حققت خلال الساعات الماضية انتشار كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بسبب تطور الأحداث.

مسلسل ضربة معلم 35

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل كاملة عن مسلسل ضربة معلم 35 بعد تطور الأحداث وحدوث الكثير من المواقف التراجيدية حيث حلت الصدمة على عائلة المعلم شردي بعد وقوع نجله الأصغر يحيى الذي داوم على تعاطي المخدرات خلال الفترة الماضية وانفق عليها الكثير حتى أنه اضطر للسرقة ولكن هذه المرة وبسبب جرعة زائدة توفى على إثرى ولم يستطع الطبيب إنقاذه على الإطلاق وتدخل العائلة في حالة من عدم التصديق.
ويخطف المعلم جابر التريند بمشهد العريس حيث تتقدم إحدى الأسر لطلب يد بسمة ابنة تباهي، وخلال جلسة التعارف تظهر أوجه التعالي من جانب أهل العريس الذي يظهر عليهم حالة اجتماعية مختلفة عن جابر وتباهي ويظهر عليهم عدم الرضا فيقوم جابر بإعطائه درسا في آداب التقدم ويقوم ويتركهم ويقول لهم إن لديهم فرصة في السؤال عليهم والمنزل مفتوح في أي وقت مما يجعل بسمة تدخل في حالة سيئة عقب خروج اهل العريس من المنزل.

مواعيد عرض ضربة معلم

يعرض مسلسل ضربة معليم يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة سي بي سي وقناة سي بي سي دراما، فيعرض على قناة سي بي سي العامة يوميا في تمام الثامنة مساء ويعاد مرتين يوميا بعد البث الأصلي، بينما يذاع في تمام الحادية عشرة على شاشة سي بي سي دراما ويعاد مرتين ايضا يوميا، بينما تذاع الحلقات بشكل مجمع يومي الخميس والجمعة على شاشتي القناتين.

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