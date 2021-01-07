ضبط مصنع مواسير مغشوشة بالمنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، من ضبط "3.34 طن حبيبات بلاستيك، كربونات كالسيوم، زيوت سيارات مجهولة المصدر، مستلزمات إنتاج، 1200 متر مواسير بلاستيكية مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، ماكينة خط إنتاج"، يجري تجهيزها لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المواسير البلاستيكية بمحافظة المنوفية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.