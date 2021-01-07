إحباط بيع 2.25 طن دقيق مدعم فى السوق السوداء بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، من ضبط قائد سيارة بمحافظة البحيرة، وبحوزته 2.25 طن "دقيق بلدي مدعم" مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، قام بتجميعها بدون وجه حق تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.