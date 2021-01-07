سارة خليف تكتب: ديمقراطيتهم بين الانبهار والانهيار

اعتدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية هى المثال البارز للتداول السلمي للسلطة، نتاج انتخابات حرة نزيهة، كونها أهم ركائز الديمقراطية لإسناد السلطة للحكام، منذ دستور 1951 الذي حدد ولاية الرئيس لولايتين بحد أكثر، وظلت أمريكا حجرًا صلبًا فى البناء الديمقراطي لمفهوم وآلية تداول السلطة، كونها أول ديمقراطية حديثة مقارنة بالديمقراطيات الغربية التقليدية، ليأتي يوم 20 من يناير فى أمريكا، وهو يوم تنصيب الرئيس الجديد، والذي لا يستطيع مسئول أو حزب أو سلطة مهما كانت أن توقفه، فيتم تنصيب الرئيس بسلاسة وهدوء وفقا لتقاليد ذات قيم راسخة في الحياة السياسية، ليشهد العالم على العرس الديمقراطي، فنجد الرئيس يسلم السلطة برضا وقناعة وسعادة، تجسيدًا لتلك القيم وتطبيقًا لها، ونرى الرؤساء السابقين يشاركون هذا الحدث دلالة على فخرهم واعتزازهم بالديمقراطية التى يطبقها النظام الأمريكى، لينبهر العالم أجمع بالحدث التاريخي الدال على التطبيق الفعلي لمصطلح التداول السلمى للسلطة.لم تواجه الولايات المتحدة مشكلة تداول السلطة منذ التعديل الدستوري الثاني والعشرين، الذي طُبق فى 1951، فالمرجعية الأساسية فى تحديد شرعية السلطة، وركيزة أي حكم ديمقراطي سليم، هى انتخابات حرة نزيهة، فالديمقراطية والانتخابات نظيران، فلا تستقيم أحدهما دون الأخرى، فعندما تأسست التعددية أوجبت الالتزام بعدم استخدام العنف أو الدعوة إليه فى العمل السياسي، وعدم محاولة الوصول إلى السلطة بغير الوسائل الديمقراطية، بهدف اغتصاب السلطة وانتهاك الشرعية الدستورية، حتى تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لأول اختبار حقيقي، لنرى مشهدًا من الفوضى باقتحام الكونجرس الأمريكي من أنصار الرئيس ترامب، اعتراضًا على تصديق الكونجرس لبايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، لينتهك ترامب الدستور الأمريكى، ويقوم بإحراج مؤسسات الدولة، ليضرب عبقرية النظام السياسي الديمقراطي فى مقتل، والذي كان يعتبر من النظم السياسية الأكثر استقرارًا.إن ما يحدث هذه الأيام من ممارسات غير مواتية، وسلوكيات غير مألوفة، قد تفتح أبوابًا كثيرة تظهر أن كل ما كانت تنادي به الولايات المتحدة من ديمقراطية، ما هى إلا شعارات مزيفة، قد تؤدي إلى تعطيل آلية تداول السلطة، بل وقد يحدث تطور خطير للأحداث، قد يدخل البلاد فى نفق مظلم من عدم الاستقرار، وجميع هذه الممارسات تعكس أن الولايات المتحدة تتلاعب بشعارات وتعريفات وقيم كالحرية والديمقراطية وتبادل السلطة، وأن ما كانت تصفه بحرية التعبير عن الرأى في دول معينة، وصمته بأنه أعمال شغب وعنف عندما صدر عن مواطنيها، مما يذكرنا بتصريحات مسئولين أمريكيين في البيت الأبيض والخارجية موجهة إلى مصر في ظروف تاريخية معينة، كان جوهرها الحض، بل والإجبار على تطبيق شعارات وأفكار خاصة بالحرية والديمقراطية وما إلى غيرهما، وإعادة قراءة ردود أفعال مصر تجاهها بعدم الاستجابة، الأمر الذي يدعونا للتأمل كثيرًا بتلك الردود التي أثبت الزمن أن بها الكثير من المنطق، في مقابلة كشف الوجه الحقيقي لتصريحات هؤلاء المسئولين الأمريكيين، مما يثبت ان تلك القيم والشعارات ما هي سوى سيف مسلط على رقاب المغضوب عليهم من أمريكا تجاه بعض الدول.نحن هنا لا ننفي جودة تلك القيم بالنسبة للبشرية، بل نسلم بها ونعضد ونثمن جهود من يطبقها بحذافيرها، ولا يجعل منها فزاعة يحتمي ورائها أو سيفًا يسلطه على رقاب خصومه، وإنما جوهر اختلافنا حولها لا علاقة له بجوهرها، وإنما بتوقيت وأسلوب تطبيقها، فإذا كانت بعض الدول الغربية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة يرغبون حقًا في نشر قيم كالحرية والديمقراطية والمساواة والعدل وغيرهم، فعليهم بجانب ذلك أن يمدوا يد العون لتلك الدول الموجه إليها نصح تطبيق القيم، وينتشلوا شعوبها من جحيم مثلث الفناء، أي بدلا من دعم طرف ضد طرف داخل دولة معينة، أن يدعموا الجميع ضد الفقر والجهل والمرض أولًا، وبالتبعية ستطالب تلك الشعوب من نفسها بالديمقراطية التي ستمارسها بمرور الوقت في المدرسة وفي الشارع وفي دار العبادة وأماكن الترفيه.وابل يسقط على رءوسنا من الأسئلة بعد هذه الأحداث، تبدأ بـ هل تدخل الولايات فى نفق مظلم بسبب ترامب؟ وهل نستيقظ خلال الأيام القادمة على مشاكل أخرى تمس المواطنين كالعنصرية، والتأمين الصحي، وغيرهما.. بعد انطلاق شرارة الفوضى؟!ختامًا، إن طاولة السياسة دائرية، قد تعطيك القوة فى يوم، وقد تدير ظهرها فى آخر، كأن تحتفتل مصر بعيد ميلادها المجيد، آمنة مستقرة، فى نفس الوقت الذى تبدأ فيه الاحتجاجات فى الولايات المتحدة، وسواء انتهى جزئيًا هذا الحدث التاريخى اليوم على هذه السلوكيات أو لم ينته ليزداد الوضع سوءًا، ففى كلتا الحالتين، هو دلالة على سوء أحوال الديمقراطية فى أمريكا، وشرارة سيأتي يوم وتشتعل، ولا أحد الآن يستطيع أن يجزم بمجريات الأمور غدًا أو الأيام القادمة، إلا أن الوضع يختزل نفسه فى السؤال الأهم: أي الشعارين سيتصدر المشهد غدًا، ارحل يا بايدن أم ارحل يا ترامب؟!