التعليم: ما ينشر عن الخطط المستقبلية «اجتهاد» وإعلان خطط الوزارة قبل 20 فبراير

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة التراجع عن تأجيل الامتحانات.وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الوزارة تعمل على إعداد سيناريوهات كثيرة خاصة فيما بعد 20 فبراير، مؤكدة أن أى شيء ينشر الآن ما هو إلا اجتهادات وليست قرارات رسمية.وأشارت إلى أنها تطالب أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بالالتزام لما يصدر من بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم أو الصفحة الرسمية لوزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تعلن عن خطتها قبل 20 فبراير.وكانت مصادر مطلعة بديوان وزارة التعليم، كشفت الكواليس الجديدة التى تناقشها الوزارة بشأن الامتحانات عقب قرار الحكومة والتربية والتعليم بتأجيل الامتحانات بسبب جائحة فيروس كورونا.وقالت المصادر، لـ"الدستور" إنه لا رجعة عن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، على أن تكون العملية الامتحانية من المنزل، ولا توجد نية لدى الوزارة لإلغائها.وأضافت أنه سيتم تحديد موعد الامتحانات بعد 20 فبراير المقبل، أما عن الثالث الثانوي فأكد المصدر أن امتحانات هذه المرحلة ستعقد فى المدارس وفقًا للمتغيرات التى ستطرأ في ظل (كوفيد-19)، مشددًا على أن طلاب الشهادة الثانوية سيكون لهم امتحان تجريبي يعقد مارس المقبل على التابلت.وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى مصادر التعلم للطلاب، وسيتم الإعلان رسميًا عن المصادر الجديدة قريبًا.وكشفت مصادر داخل ديوان وزارة التربية والتعليم أنه يوجد اتجاه لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي مرة واحدة وهى في نهاية الفصل الدراسي الثاني وتحتسب درجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني على العام كله، على أن يكون محتوى الامتحانات فى الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أنه لا توجد نية لاستبدال امتحانات الشهادة الإعدادية بالأبحاث، مؤكدة أن هذا الاتجاه هو المتدوال الآن داخل الوزارة وقد تم الاستقرار عليه بنسبة 80% فى ظل الجائحة الثانية لفيروس كورونا.أما فيما يخص امتحانات سنوات النقل، كشفت المصادر أن هذا لم يحدد بعد، وأن اهتمام الوزارة الأكبر حاليًا بمراحل الثانوية العامة والشهادة الاعدادية، على أن تعلن الوزارة رسميًا عن خططها بداية من شهر فبراير.