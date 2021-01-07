سيناتور جمهوري يطالب بانتقال السلطة بشكل سلمي

طالب السيناتور الجمهوري، تيد كروز، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ القلائل الذين دعموا الاعتراض على نتائج الانتخابات في أريزونا وبنسلفانيا، بأن "الوقت قد حان لبدء التداول السلمي للسلطة".وقال كروز في بيان: "النقاش في مجلسي الكونجرس هو الطريقة الصحيحة لحل خلافاتنا السياسية، وليس من خلال الهجمات العنيفة"، مشيرًا إلى أنه "يجب على الكونجرس أن يفي بالمسئوليات الدستورية لإكمال عملية التصديق على أصوات الهيئة الانتخابية".وأضاف: "أنا واثق من أننا سنحصل على انتقال سلمي ومنظم للسلطة، وفقًا للدستور".