محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، جولاته الميدانية، على مخازن المستلزمات الطبية والأدوية.وتفقد المحافظ مخزن المستلزمات الطبية بحي غرب؛ للتأكد من توفر المستلزمات الطبية والوقائية وخاصة المستخدمة في المستشفيات للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية ومخازن الأدوية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة.كما تفقد المحافظ جولته بتفقد مخزن المستلزمات والمهمات الطبية الإقليمي بحي غرب أسيوط، والتقى الدكتورة نسرين عبدالرحمن، مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة، وشاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا.وتابع نسب التوزيع والاحتياجات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار.وتضمنت جولة المحافظ أيضًا، تفقد مخزن العهد الطبية والكهنة بحي غرب، واستمع إلى شرح من الدكتور أحمد إسماعيل المشرف على المخزن لطبيعة سير العمل، وكيفية التعامل مع مخزون الأجهزة والمعدات المستعملة والمتهالكة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مؤكدًا على تفعيل منظومة العمل الإلكترونية لحصر جميع مكونات المخزن والمنصرف والكهنة بصفة مستمرة.