ضبط 603 بطاقات تموينية بحوزة مالك مخبز بلدي بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن من ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة سوهاج)، لتجميعه (603 بطاقات تموينية) خاصة بالمواطنين للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها عن طريق صرف المقررات التموينية والخبز بها دون علم أصحابها.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.