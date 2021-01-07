مدير مخبز بالجيزة يستولي على ربع مليون جنيه من دعم الخبز

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، من ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة)، لاستيلائه على مبلغ (241.567 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق منظومة تشغيل الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.