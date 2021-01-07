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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: من مصلحة أمريكا والعالم تنفيذ إدارة بايدن تعهدات واشنطن

الخميس 07/يناير/2021 - 12:28 م
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، ردا على إعلان فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية: نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة التعامل بمنطق وفي إطار القانون مع الملفات الدولية.

وتابع: من مصلحة أمريكا والعالم والمنطقة عودة إدارة بايدن لتنفيذ تعهدات واشنطن في كافة المجالات.

وصادق منذ قليل، كلا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي على نتائج الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليفوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي بما يضمن له الرئاسة.

يأتي هذا في أعقاب انقلاب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن إيمانًا منهم بما يكرّره دومًا من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.

وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.

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