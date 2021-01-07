أسباب السعي لرقمنة المستشفيات الجامعية

ويرصد «الدستور» أبرز الأسباب التي دعت إلى ميكنة المستشفيات الجامعية:

تهتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية بشكل كبير، خاصة في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.وأطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عدة تصريحات فيما يخص رقمنة المستشفيات الجامعية وتطويرها.- اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية.- استهداف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.- توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات.- الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية.