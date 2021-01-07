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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الخميس 07/يناير/2021 - 12:27 م
مستشفي
مستشفي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابعت لجنة مديرية الصحة بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، أوضاع "الأوكسجين" داخل مختلف مستشفيات المحافظة، وذلك بقرار من الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وأجرت اللجنة جولات ميدانية للوقوف من أرض الواقع على مدى جاهزية المستشفيات بتوافر الأوكسجين وتوفير احتياطي آمن وذلك لمواجهة الاحتياج الزائد خلال الفترة الحالية.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالإسراع في تنفيذ تركيب شبكات اكسجين إضافية لاستقبال أعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية الحالية، وذلك من خلال التعاقد مع المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين.

كما اعلن الدكتور هشام شيحه، مدير إدارة المستشفيات بالغربية، أنه قد تم تركيب "تانك" أوكسجين سعة 10 آلاف لتر في مستشفى كفر الزيات العام، وذلك لمواجهة الاحتياج الزائد لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتم ملئه من قبل الشركة مع تزويد المستشفى بـ60 أسطوانة أوكسجين ليصبح عدد أسطوانات المستشفى14، أسطوانه لتخفيف معاناة مرضى كورونا وتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.

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