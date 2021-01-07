ليبيا تسجل 12 وفاة و635 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 وفاة و635 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضح المركز أنه تسلم خلال الـ 24 ساعة الماضية 3470 عينة من المختبرات المختلفة بالبلاد، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج، 2835 عينة سالبة، 635 عينة موجبة (483 جديدة + 152 مخالطة).وأشار المركز إلى شفاء 833 حالة، لافتًا إلى أن العدد التراكمي للإصابات بلغ 103521، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1558.