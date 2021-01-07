على ذمة التحقيقات.. إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل متهمين بالقضية 880 لسنة 2020، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها ونشر أخبار كاذبة.