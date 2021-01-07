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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

الخميس 07/يناير/2021 - 12:35 م
أسيوط
أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءاته الدورية بالمواطنين، للاستماع وبحث شكاواهم وتلبية مطالبهم ودراسة مقترحاتهم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات بالاهتمام بالمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم في كافة القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية للنهوض بالخدمات وتوفير ما يحتاج إليه المواطنون من خدمات وفقًا للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعلي عبدالله مدير إدارة جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، والمهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة. 

وقد تضمن لقاء المواطنين حضور 14 مواطنًا قد تقدموا في وقت سابق بطلبات لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإيجاد حلول لمشاكلهم بعد بحثها ودراستها لتطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون واللوائح المنظمة. 

وأمر محافظ أسيوط، خلال اللقاء، بإجراء بحث اجتماعي لبعض الحالات تمهيدًا لصرف إعانات مادية للحالات المستحقة منها موجهًا مسئولي التفتيش والمتابعة بدراسة وبحث وفحص وإبداء الرأي في بعض الطلبات الأخرى ورفع تقرير بها لمكتب شئون المحافظ لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ طلباتهم في أسرع وقت ممكن، فيما كانت باقي الطلبات خاصة بالحصول على موافقات لإنشاء أكشاك والحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص نظرًا لظروفهم الصعبة والرفع عن كاهلهم ومساعدتهم في حياتهم المعيشية وأخرى للإعفاء من قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء وغيرها.
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط

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