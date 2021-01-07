حملات مكثفة لمتابعة ارتداء «الكمامة» بالقليوبية

شن عدد من رؤساء المدن بالقليوبية، اليوم الخميس، حملات مكثفة على مواقف السيارات والشوارع وأماكن تجمع المواطنين لمتابعة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بارتداء الكمامة حرصًا على سلامة الجميع لمنع انتشار عدوى كورونا.وقادت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، حملة على أماكن التجمعات ومواقف السيارات أسفل كوبري قها والمولات التجارية بالتنسيق مع العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة قها والنقيب محمود الصيرفي رئيس شرطة المرافق بقها، وأسفرت الحملة عن تحرير 125 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.كما تابع أحمد وزيرى، رئيس مدينة طوخ، مواقف السيارات في المدينة وبعض القرى لمتابعة ارتداء الكمامة وفرض غرامات مالية على المخالفين بالاشتراك مع مركز شرطة طوخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره.فيما شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفرشكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة حملة لمتابعة مدى الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى عدد من مناطق المركز والمدينة حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين من مخاطر الأمراض وانتشار عدوى الفيروس بإشراف محمد غنيم نائب رئيس المركز والمدينة.وناشد رفعت جموع المواطنين بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضًا بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم وأرواحهم مع تطبيق التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية لعدم انتشار الفيروس.