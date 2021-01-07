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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات: لا شبهة جنائية في مصرع مساعد صيدلى أسفل قطار البدرشين

الخميس 07/يناير/2021 - 12:20 م
جثة.
جثة.
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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه لا شبهة جنائية في حادث مصرع مساعد صيدلى، سقط أسفل قطار بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الضحية حاول استقلال القطار المزدحم بالركاب، ما أسفر عن سقوطه أسفله ومصرعه في الحال.

واستدعى رجال المباحث أفراد أسرة الضحية، وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة وباشرت التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخص سقط أسفل قطار، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى "بولس.ع" يعمل بصيدلية فى البدرشين، ومقيم بمحافظة المنيا، خلال محاولته استقلال قطار مزدحم، اختل توازنه وسقط أسفله مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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