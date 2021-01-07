الأمن يُلاحق المتاجرين بأسطوانات «الأكسجين» في السوق السوداء

واصلت وزارة الداخلية جهودها للحد من عمليات حجب أسطوانات الأكسجين وبيعها بالسوق السوداء.وشنت الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة، حملات لضبط الأسواق في ظل تداعيات فيروس كورونا، وأسفرت الجهود عن ضبط قضيتين، بإجمالي مضبوطات بلغت 105 أسطوانات غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، و6720 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوفير السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.