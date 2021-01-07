بإيرادات ضعيفة.. الأفلام المصرية تخيب أمل صناعها في دور العرض

انخفضت إيرادات السينما المصرية بشكل كبير خلال الأيام الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقلة تواجد الجمهور بالسينمات وهو ما ظهر على الأفلام المعروضة حاليا، حتى أن الأفلام الجديدة لم تحصد الإيرادات المتوقعة إطلاقا.وظهر هذا التأثير على إيرادات أمس، فتصدر فيلم "ريما" الإيرادات بـ 50 ألف جنيها فقط، أمس، وهو من بطولة محمد ثروت، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مايا نصري، هالة فاخر، علاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام.بينما حصل علي ربيع وغادة عادل، أمس، بفيلمهما "الخطة العايمة على 32 ألف جنيه فقط وجاءت النجمة منى زكي ثالثة بـ 30 ألف جنيه بفيلمها الأخير "الصندوق الأسود".بينما كان أحدث أفلام السينما التي حققت خيبة لصناعها "صابر وراضي" لأحمد آدم، والذي حقق إيرادات 17 ألفا، فيما حقق فيلم "حظر تجول" لإلهام شاهين الإيرادات نفسهما.