محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات للتأكد من توافر الأكسجين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، سير العمل بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب للتأكد من توافر الاكسجين وانتظام العمل بالمستشفى بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.والتقى المحافظ الدكتورة منال محمود مدير المستشفى وقيادات المستشفى واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي كما تفقد قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلي وشبكات الاكسجين واطمئن على توفر كميات من الاكسجين والاسطوانات بالمستشفى وجميع الخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الاكسجين بالغرف والتوسع في شبكات الاكسجين وخاصة بعد تطوير المستشفى ورفع كفائته بتكلفة تجاوزت 32 مليون جنيه لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى.