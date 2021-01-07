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محافظات

«العمارى» يتفقد معايير الاعتماد والجودة بالمنشآت الطبية فى الأقصر

الخميس 07/يناير/2021 - 12:27 م
الدكتور محمد العماري
الدكتور محمد العماري
هدى الأمير
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تفقد البرلماني الدكتور محمد العماري على القائمة الوطنية بمحافظة الأقصر، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مركز منشأة العماري الطبي، وذلك لمتابعة سير العمل، ورصد حجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك عقب تنفيذ خطة تطوير للمركز، وانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال «العماري» إن الهدف من الزيارة جاء في إطار حرصه على متابعة مدى توافر جميع متطلبات ومعايير الاعتماد والجودة للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابه الصحية بها، وذلك استعدادًا لتقديم أفضل خدمة طبية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية، والاستماع لمقترحات الفريق الطبي سواء من الأطباء أو التمريض حول آليات العمل، وذلك في ظل الانطلاق التجريبي للمنظومة، وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح أن الفريق الطبي بالمركز شاركوا فى برنامج تدريبى مكثف على برامج طب الأسرة لأطباء الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبالمشاركة مع وزارة الصحة والسكان، ويستهدف البرنامج التدريبي أطباء الرعاية الأولية بالمراكز والوحدات الصحية، ويهدف تحسين كفاءة أطباء الأسرة من خلال التدريب والتعليم المستمر وباستخدام أحدث الوسائل التدريبية.

يشار إلى أن محافظة الأقصر إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، أسوان إلى جانب محافظة بورسعيد والتى بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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