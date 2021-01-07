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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطلين بتهمة النصب على المواطنين عبر الإنترنت

الخميس 07/يناير/2021 - 12:37 م
ضبط
ضبط
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من مواطنين بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بالمستلزمات الطبية، واتفقا على التقابل معه بدائرة القسم لشراء كمية من القفازات والكمامات الطبية مقابل مبلغ مالى وعقب وصولهما للمكان المتفق عليه حضر شخصان يستقلان سيارة قاما بمغافلتهما والاستيلاء منهما على حقيبة يد بداخلها المبلغ المالى المشار إليه وقاما بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين - لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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