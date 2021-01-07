أمن المنافذ تضبط 4 جرائم تهريب بضائع

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (4) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع).وفى مجال الأمن العام تم ضبط (20) قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي).وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1384) مخالفة مرورية متنوعة.وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (148) حكمًا قضائيًا متنوعًا.وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (9) قضايا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.