الإعلام اللبناني ينفي إصابة فيروز بكورونا

أصدرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بيانًا، نفت فيه إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا.وقالت الوكالة في بيانها: "تداول البعض خبرًا كاذبًا يزعم مروجوه إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، ولكن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي".وكانت وسائل إعلام قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن إصابة فيروز بفيروس كورونا.