تركيا تستدعي قيادات الوفاق إلى أنقرة

قامت تركيا، الخميس، باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، ورئيس جهاز المخابرات، لاجتماع أمني.وذكرت قناة 218 الليبية، أن وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش توجه إلى تركيا في زيارة غير معلنة وسبقه وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي.فيما أشارت القناة المحلية الليبية، إلى أن تركيا تسعى للسيطرة على عدة مواقع حيوية اقتصادية وعسكرية بالمنطقة الجنوبية.