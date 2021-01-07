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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 12:01 م
مدبولي
مدبولي
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، داعيا لقداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا وشعب مصر العظيم بالخير، والأمن، والسلام.

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