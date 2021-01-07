رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، داعيا لقداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا وشعب مصر العظيم بالخير، والأمن، والسلام.