تركيا تستضيف اجتماعا يضم كبار مسؤولي حكومة الوفاق

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، في خبر عاجل بأن تركيا استدعت رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ووزير داخلية حكومة الوفاق، ورئيس جهاز المخابرات لاجتماع أمني، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الاجتماع.فيما أفادت وسائل إعلام ليبية أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيتوجه إلى تركيا برفقة 16 من قادة التشكيلات المسلحة، أبرزهم محمد الحصان، وأيوب بوراس، وبشير خلف الله، كما توجه وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إلى تركيا في زيارة غير معلنة، وسبقه وزير الداخلية فتحي باشاغا، ورئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي.