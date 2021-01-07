خطوط محمول تُسقط شخص في قبض الأمن بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال استقلاله سيارة ملكه وبحوزته 2030 خط هاتف محمول، 18 بطاقة رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، مبلغ مالي.وبمواجهته اعترف بتحصله على خطوط الهواتف المحمولة من بعض الموظفين بفروع بعض شركات الاتصالات، جارٍ تحديدهم وضبطهم، كما أقر بحيازته لبطاقات الرقم القومي بقصد استخدامها في تفعيل الخطوط المضبوطة لترويجها وبيعها لعملائه بدون عقود وتحقيق أرباح غير مشروعة.وأشار المتهم إلى أن تحصل على الخطوط من بعض أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة.وجرى اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المتهم.