قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين، أحدهما جريح، وأصيب شاب آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف جاسر نزال، ومحمد راغب كميل بعد مداهمة منزلي ذويهما، وأصابت شابًا آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت في البلدة.