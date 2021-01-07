ضبط صاحب مصنع متهم بالاتجار في سلع غذائية مجهولة المصدر

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام والخل كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تعبئة مواد غذائية "زيت طعام وخل" مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية "4800 طن خل معبأة داخل عبوات، 4 أطنان خل معبأة داخل تنك بلاستيك، 2 طن زيت طعام معبأة داخل تنك حديدي، 420 كيلو جرام زيت طعام معبأة داخل عبوات، 14000 عبوة وكرتونه فارغة معدة للتعبئة، كمية من الاستيكارات"،وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات.