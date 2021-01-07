«جريمة في الحظيرة».. تاجر مواشي يدفعًا حياته ثمنًا للمطالبة بحقه

تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية، من ربة منزل، غياب زوجها، تاجر مواشي، عقب خروجه من مسكنهما، بحوزته مبلغ مايى لشراء بعض رؤوس الماشية، والعثور في وقت لاحق على جُثته داخل جوالين بمياه أحد المصارف المائية بإحدى القرى ومصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وهاتفه المحمول مُهشم.وتشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر مواشي، مُقيم بذات الدائرة.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرًا لكونه مدينًا للمجني عليه بمبلغ مالي قيمة شراء ماشية منه، ومطالبة المستمرة له بسداده، عقد العزم على التخلص منه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، مشيرًا إلى أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجد المجني علية برفقته بحظيرة الماشية الخاصة به قام بمباغتته والتعدي عليه بالضرب والخنق حتى أودى بحياته، وإلاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته والتخلص من جثته وهاتفه المحمول، عقب إتلافه بالمصرف المائى محل العثور.وأمكن بإرشاد المتهم، ضبط المبلغ المالي المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.