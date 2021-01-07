70 وفاة و7848 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 70 حالة وفاة و7848 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 3831 وفاة وللإصابات إلى 263638 إصابة بالفيروس التاجي.وأوضحت أن الحصيلة الاجمالية لا تشمل الوفيات والاصابات التي سجلت على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.