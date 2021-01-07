7 مواقف كسرت فيهم الاميرة ديانا القواعد الملكية





1- الإنجاب في المستشفى



كانت الأميرة ديانا أول أميرة في التاريخ الملكي تكسر تقليد الولادات في المنزل، بدلًا من الولادة على أسس ملكية وأنجبت الأميرة الأمير ويليام في مستشفى سانت ماري بلندن، وأثناء ولادة ابنها الثاني الأمير هاري، اختارت عدم تناول أي مسكنات للألم أثناء المخاض والولادة، وجعلت هذه الأحداث أبنائها من أوائل أفراد العائلة المالكة الذين ولدوا في مستشفى محلي.



2- أعطت الأولوية لأطفالها على واجباتها



قيل أن الأميرة ديانا لا تحب شيئًا أكثر من كونها أمًا، وفي مقابلة، ذكر والدها الراحل جون سبنسر أنها كانت تحب دائمًا الأطفال الصغار منذ سن مبكرة على عكس أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين ركزوا على واجباتهم وعملهم، حرصت الأميرة دائمًا على أن تكون هناك من أجل أطفالها وتضعهم أولًا وقبل كل شيء، على الرغم من البروتوكول الذي كان يثبط مشاعر المودة في الأماكن العامة، بل وحتى يستهجنها أفراد العائلة المالكة، لم تتردد الأميرة ديانا في إظهار حبها لأطفالها من خلال حملهم واحتضانهم باستمرار.



3- أرسلت أبنائها إلى مدرسة



كان من أبرز الاختلافات مع في خط العائلة المالكة البريطانية، هو أن الأميرة ديانا حاربت لإرسال أبنائها إلى مدرسة عامة، وأصبح الأمير وليام الوريث الأول للعرش الملكي الذي لم يتلق تعليمًا خاصًا في المنزل.



4- أحضرت الأولاد في رحلات رسمية



رسخت الأميرة ديانا هذا الاتجاه عندما اصطحبت الأمير ويليام البالغ من العمر 9 أشهر في جولة في أستراليا ونيوزيلندا، وقبل هذا الحدث كان من الشائع ترك الأطفال الملكيين في المنزل بينما يسافر آباؤهم في مهام رسمية، وحتى يومنا هذا يصطحب ولديها الأمير وليام والأمير هاري أطفالهما في جولات ورحلات رسمية.



5- تحدثت إلى الأطفال على مستوى العين



مع حبها الكبير للأطفال لم تظهر الأميرة ديانا ذلك فحسب، بل جعلتهم يشعرون بذلك،و كانت إحدى ممارساتها الشائعة هي الانحناء لتكون في مستوى نظر الأطفال الذين تحدثت إليهم، ليس فقط أطفالها ولكن مع الآخرين الذين زارتهم أيضًا، وكانت هذه أول مرة شوهدت بين أفراد العائلة المالكة.



6- عرّضت الأمراء للحياة العادية



على الرغم من أن الأميرة ديانا ولدت في طبقة النبلاء الملكية وتزوجت في نهاية المطاف من العائلة المالكة، فقد أرادت أن تكون حياة أطفالها عادية قدر الإمكان ووفقًا لبعض الطاقم الملكي بذلت الأميرة كل ما في وسعها للسماح لأبنائها بتجربة أشياء يومية مثل الذهاب إلى السينما، والوقوف في طابور ماكدونالدز، والذهاب إلى المتنزهات الترفيهية، والقفز على السرير معها بملابس النوم.



7- ظلت أمًا عملية قبل كل شيء



من رعاية أطفالها عند الولادة إلى اصطحابهم في رحلات وتعديل جدولها الزمني وفقًا لجدول أبنائها، تعد الأميرة ديانا مثالًا للأم العملية الحديثة، ويقول أحد اقتباساتها الشهيرة ببساطة "لا تناديني بأيقونة أنا مجرد أم تحاول المساعدة ".

تشتهر الأميرة الراحلة ديانا، بكونها شخصية متمردة ولكنها ملهمة في العائلة المالكة البريطانية، وقد كسرت البروتوكولات الملكية أكثر من مرة، ووفقًا لموقع "brightside" نشارككم قواعد الأبوة الملكية التي تمردت عليها الأميرة ديانا، والتي لا يزال أبنائها وزوجات أبنائها يجسدونها اليوم.كانت الأميرة ديانا أول أميرة في التاريخ الملكي تكسر تقليد الولادات في المنزل، بدلًا من الولادة على أسس ملكية وأنجبت الأميرة الأمير ويليام في مستشفى سانت ماري بلندن، وأثناء ولادة ابنها الثاني الأمير هاري، اختارت عدم تناول أي مسكنات للألم أثناء المخاض والولادة، وجعلت هذه الأحداث أبنائها من أوائل أفراد العائلة المالكة الذين ولدوا في مستشفى محلي.قيل أن الأميرة ديانا لا تحب شيئًا أكثر من كونها أمًا، وفي مقابلة، ذكر والدها الراحل جون سبنسر أنها كانت تحب دائمًا الأطفال الصغار منذ سن مبكرة على عكس أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين ركزوا على واجباتهم وعملهم، حرصت الأميرة دائمًا على أن تكون هناك من أجل أطفالها وتضعهم أولًا وقبل كل شيء، على الرغم من البروتوكول الذي كان يثبط مشاعر المودة في الأماكن العامة، بل وحتى يستهجنها أفراد العائلة المالكة، لم تتردد الأميرة ديانا في إظهار حبها لأطفالها من خلال حملهم واحتضانهم باستمرار.كان من أبرز الاختلافات مع في خط العائلة المالكة البريطانية، هو أن الأميرة ديانا حاربت لإرسال أبنائها إلى مدرسة عامة، وأصبح الأمير وليام الوريث الأول للعرش الملكي الذي لم يتلق تعليمًا خاصًا في المنزل.رسخت الأميرة ديانا هذا الاتجاه عندما اصطحبت الأمير ويليام البالغ من العمر 9 أشهر في جولة في أستراليا ونيوزيلندا، وقبل هذا الحدث كان من الشائع ترك الأطفال الملكيين في المنزل بينما يسافر آباؤهم في مهام رسمية، وحتى يومنا هذا يصطحب ولديها الأمير وليام والأمير هاري أطفالهما في جولات ورحلات رسمية.مع حبها الكبير للأطفال لم تظهر الأميرة ديانا ذلك فحسب، بل جعلتهم يشعرون بذلك،و كانت إحدى ممارساتها الشائعة هي الانحناء لتكون في مستوى نظر الأطفال الذين تحدثت إليهم، ليس فقط أطفالها ولكن مع الآخرين الذين زارتهم أيضًا، وكانت هذه أول مرة شوهدت بين أفراد العائلة المالكة.على الرغم من أن الأميرة ديانا ولدت في طبقة النبلاء الملكية وتزوجت في نهاية المطاف من العائلة المالكة، فقد أرادت أن تكون حياة أطفالها عادية قدر الإمكان ووفقًا لبعض الطاقم الملكي بذلت الأميرة كل ما في وسعها للسماح لأبنائها بتجربة أشياء يومية مثل الذهاب إلى السينما، والوقوف في طابور ماكدونالدز، والذهاب إلى المتنزهات الترفيهية، والقفز على السرير معها بملابس النوم.من رعاية أطفالها عند الولادة إلى اصطحابهم في رحلات وتعديل جدولها الزمني وفقًا لجدول أبنائها، تعد الأميرة ديانا مثالًا للأم العملية الحديثة، ويقول أحد اقتباساتها الشهيرة ببساطة "لا تناديني بأيقونة أنا مجرد أم تحاول المساعدة ".

الإنجاب في المستشفى

1- الإنجاب في المستشفى



كانت الأميرة ديانا أول أميرة في التاريخ الملكي تكسر تقليد الولادات في المنزل، بدلًا من الولادة على أسس ملكية وأنجبت الأميرة الأمير ويليام في مستشفى سانت ماري بلندن، وأثناء ولادة ابنها الثاني الأمير هاري، اختارت عدم تناول أي مسكنات للألم أثناء المخاض والولادة، وجعلت هذه الأحداث أبنائها من أوائل أفراد العائلة المالكة الذين ولدوا في مستشفى محلي.



الأولوية لأطفالها على واجباتها

2- أعطت الأولوية لأطفالها على واجباتها



قيل أن الأميرة ديانا لا تحب شيئًا أكثر من كونها أمًا، وفي مقابلة، ذكر والدها الراحل جون سبنسر أنها كانت تحب دائمًا الأطفال الصغار منذ سن مبكرة على عكس أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين ركزوا على واجباتهم وعملهم، حرصت الأميرة دائمًا على أن تكون هناك من أجل أطفالها وتضعهم أولًا وقبل كل شيء، على الرغم من البروتوكول الذي كان يثبط مشاعر المودة في الأماكن العامة، بل وحتى يستهجنها أفراد العائلة المالكة، لم تتردد الأميرة ديانا في إظهار حبها لأطفالها من خلال حملهم واحتضانهم باستمرار.



تعليم اطفالها

3- أرسلت أبنائها إلى مدرسة



كان من أبرز الاختلافات مع في خط العائلة المالكة البريطانية، هو أن الأميرة ديانا حاربت لإرسال أبنائها إلى مدرسة عامة، وأصبح الأمير وليام الوريث الأول للعرش الملكي الذي لم يتلق تعليمًا خاصًا في المنزل.



رحلات للأطفال

4- أحضرت الأولاد في رحلات رسمية



رسخت الأميرة ديانا هذا الاتجاه عندما اصطحبت الأمير ويليام البالغ من العمر 9 أشهر في جولة في أستراليا ونيوزيلندا، وقبل هذا الحدث كان من الشائع ترك الأطفال الملكيين في المنزل بينما يسافر آباؤهم في مهام رسمية، وحتى يومنا هذا يصطحب ولديها الأمير وليام والأمير هاري أطفالهما في جولات ورحلات رسمية.





5- تحدثت إلى الأطفال على مستوى العين



مع حبها الكبير للأطفال لم تظهر الأميرة ديانا ذلك فحسب، بل جعلتهم يشعرون بذلك،و كانت إحدى ممارساتها الشائعة هي الانحناء لتكون في مستوى نظر الأطفال الذين تحدثت إليهم، ليس فقط أطفالها ولكن مع الآخرين الذين زارتهم أيضًا، وكانت هذه أول مرة شوهدت بين أفراد العائلة المالكة.



6- عرّضت الأمراء للحياة العادية



على الرغم من أن الأميرة ديانا ولدت في طبقة النبلاء الملكية وتزوجت في نهاية المطاف من العائلة المالكة، فقد أرادت أن تكون حياة أطفالها عادية قدر الإمكان ووفقًا لبعض الطاقم الملكي بذلت الأميرة كل ما في وسعها للسماح لأبنائها بتجربة أشياء يومية مثل الذهاب إلى السينما، والوقوف في طابور ماكدونالدز، والذهاب إلى المتنزهات الترفيهية، والقفز على السرير معها بملابس النوم.





أمًا عملية قبل كل شيء