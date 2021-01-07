بعد زواج 6 أعوام..كيم كاردشيان وكاني ويست في طريقهما للطلاق

اللقاء الأول:

الأطفال:

دعمهم لبعضهما:

بعد زواج دام 6 أعوام، يبدو أن نجمة وسائل التواصل الاجتماعي الأشهر، كيم كارداشيان، على أعتاب الطلاق من زوجها المغني الشهير كانيي ويست.وتسعتد الشخصية التلفزيونة وشخصية وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية كيم كارداشيان للطلاق من زوجها مغنى الراب كاني ويست، بعد زواج دام 6 سنوات، وذلك وفقا لما صرحت به مصادر مقربة من النجمين.التقت كيم وكاني أول مرة عام 2004، أثناء تصوير فيديو أغنية لكانى، ولكن العلاقة العاطفية بينهما بدأت عام 2012، وأعلنت كيم في يونيو 2012 أنها مرتبطة بكانى، وأعلنت نبأ حملها في طفلتها الأولى نورث فى ديسمبر من نفس العام.وبعد زفافهما في فلورنسا بإيطاليا، أنجبت كيم طفلتهما الأولى في يونيو 2013، وبعدها بعامين أنجبت كيم طفلهما، في عام 2015، تلته ابنته شيكاغو، في عام 2018 ثم ابنه مزمور، في عام 2019.ودعم الزوجان بعضهما البعض خلال الأوقات الصعبة، بما في ذلك تعرض كارداشيان ويست للسرقة تحت تهديد السلاح في باريس في عام 2016 وقد كتب ويست عن كيم «الامتنان والسعادة أفضل وصف لما تعنيه زوجتي بالنسبة لي»، وأكمل. «أنا ممتن للغاية وسعيد جدا».وغالبًا ما تحدثت كيم دفاعًا عن زوجها، الذي أثار الجدل في بعض الأحيان بسبب تغريدات وتعليقات استفزازية، فضلًا عن دعمه للرئيس دونالد ترامب كما أعلن عن ترشحه للرئاسة في عام 2020.وكتبت كيم في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي سابقا عن زوجها «أفهم أن كاني يتعرض للنقد لأنه شخصية عامة وأفعاله في بعض الأحيان يمكن أن تسبب آراء ومشاعر مختلفة». «إنه شخص لامع ولكنه معقد، بالإضافة إلى الضغوط عليه كونه فنانًا ورجلًا أسود، عانى من الفقد المؤلم لوالدته، وعليه أن يتعامل مع الضغط والعزلة التي زادها الاضطراب ثنائي القطب، أولئك المقربون من كاني يعرفون قلبه ويفهمون كلماته وبأنها أحيانًا لا تتماشي مع ما يقصده.