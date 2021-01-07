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اقتصاد

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

الخميس 07/يناير/2021 - 11:55 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن بدأ تفعيل 20 خدمة حكومية مميكنة جديدة على منصة مصر الرقمية التي تم إنشائها بهدف إتاحة الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت وبدون حاجة المواطن الذهاب بنفسه إلى مكتب بريد أو مركز الخدمات المتكاملة بالمحليات، فيمكن له الحصول عليها من بيته وسداد الرسوم من خلال أحد الوسائل الرقمية، مشيرا إلى أن إجمالي الخدمات المتاحة ستصل إلى 170 خدمة بنهاية العام الجاري.

وكشف طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الخدمات الجديدة التي سيتم إتاحتها خلال العام الجاري 2021 منها ما يخص وزارة الكهرباء والطاقة، مثل إتاحة جميع الخدمات المقدمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها للمواطن بصورة إلكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية عبر 4 وسائل من خلال الهاتف المحمول، كما جاري إنشاء تطبيق خاص بالمنصة على الموبايل قريبا، بالإضافة إلى تقديم الخدمة للمواطنين غير مجيدي التعامل مع التكنولوجيا من خلال مكاتب البريد المميكنة ومراكز الخدمات المتكاملة بالمحافظات والوحدات المحلية، أيضا من خلال مراكز الكول سنتر برقم مختصر لذوي الإعاقة وكبار السن الذين يصعب استخدامهم هذه الوسائل، مشيرا إلى أن الرقمنة ستدفع الجميع إلى الدفع والتحصيل عبر المحافظ الإلكترونية سواء من خلال "الموبايل بانكينج" أو البنوك وماكينات ATM أو من خلال كروت الائتمان البنكية وشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني وأخيرا مكاتب البريد الذكية.

وتابع الوزير، أنه يجري أيضا إنشاء وتفعيل تطبيق للموبايل بمختلف أنظمة التشغيل لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك وإرسال القراءة بصورة إلكترونية مصحوبة بصورة العداد إلى قاعدة بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، مع تسجيل الموقع الجغرافى للعداد وربطه بالرقم القومي للمواطن خلال الاستخدام الأول للتطبيق، كما يشمل البروتوكول تنفيذ الربط بكافة منظومات الدفع الإلكتروني.

وقال الوزير، إن سيتم إتاحة خدمات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على المنصة منها خدمات الإسكان الاجتماعي والإعلان عن الوحدات الجديدة في جميع المشروعات التي تقوم بها الوزارة، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام وتخصيص الوحدات، مشيرا إلى دراسة تقديم وإتاحة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي مثل برامج تكافل كرامة وغيرها للتيسير على المواطنين خلال الفترة المقبلة أيضا.

وأضاف طلعت، أنه سيتم التوسع في جميع حزم الخدمات السابقة، مثل حزمة خدمات وزارة التموين وحزم وزارة العدل، والتي تشمل خدمات التقاضي والمحاكم ورفع الدعاوي بالحق المدني وتسجيل المحامين وحزم خدمات التوثيق والشهر العقاري وغيرها التي تخص قطاعا عريضا من المواطنين، أيضا حزم خدمات المرورو وتجديد رخص القيادة ودفع وتحصيل المخالفات، وهذا سيتم عبر المنصة دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، وأخيرا حزم خدمات الاستثمار والتي أطلقتها الدولة بهدف التيسير على أصحاب الشركات والمستثمرين وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وتقديم 40 خدمة لهم عبر الإنترنت منها تأسيس الشركات وإضافة أو حذف عضو مجلس إدارة والأمور التي تخص عقد الجمعيات العمومية وقراراتها.

وقال وزير الاتصالات، إن المنصة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين علي خدمات التموين والتوثيق والشهر العقاري، وجرى تسجيل نحو 750 ألف حساب من قبل المواطنين وتعدت حجم الطلبات على المنصة 650 ألف طلب في جميع الخدمات، متوقعا تضاعف عدد المشتركين خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن التسجيل يحتاج إلى 3 شروط، هي بطاقة رقم قومي سارية، رقم هاتف مسجل باسم المواطن، وإضافة الاسم الأول للوالدة، ثم يتم إرسال كود على رقمك الشخصي يتم إدخاله للتأكد من شخصية المواطن، بعدها ستجد جميع بياناتك الصحيحة على صفحتك والتي تكون مؤمنة ومشفرة وتعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أن لكل مواطل باسورد خاص به على المنصة.

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