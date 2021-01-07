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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط «حرامي الموبايلات» بالأزبكية في القاهرة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:55 ص
ضبط حرامي
ضبط حرامي
حسام التمساح
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ألقت مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، مسجل شقي خطر سرقات عامة، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

البداية بورود بلاغ من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتمكنت من ضبطه، بمناقشته عن مصدر الهاتف المضبوط بحوزته اعترف بسرقته من (موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي) بأسلوب المغافلة، باستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وارتكابه 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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