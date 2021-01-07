حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا





وقال ترامب: «سيكون هناك انتقال منظم للسلطة رغم عدم موافقتي على نتائج الانتخابات»، معتبرًا أنه بهذا الشكل يكون ساعد في استعادة الديمقراطية والسلام في أمريكا.



صدق كلا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اليوم الخميس، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفوز الديموقراطي جو بايدن، بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، مع تأكيد الأخير أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير، كأول اعتراف رسمي منه بنجاح بايدن، لافتا إلى أنه بتسليم السلطة إلى بايدن ينهي أعظم فترة رئاسية في تاريخ أمريكا، في أعقاب ليلة اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس، والتي وصفها بعض السياسين بـ«العار».وقال ترامب: «سيكون هناك انتقال منظم للسلطة رغم عدم موافقتي على نتائج الانتخابات»، معتبرًا أنه بهذا الشكل يكون ساعد في استعادة الديمقراطية والسلام في أمريكا.

واشنطن

- ليلة واشنطن الساخنة



وعاد المشرعون الأمريكيون إلى مبنى الكابيتول (الكونجرس) بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب له ووقف جلسة مشتركة للكونجرس، ووقوع 4 قتلى فضلا عن جرحى واعتقال العشرات وفرض حظر تجول في العاصمة.



واستأنف المشرعون التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، وترأس الجلسة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، وبدأت باستعراض نتائج مختلف الولايات والمصادقة عليها.



القفز من إدارة ترامب «الموصومة»



عقب اقتحام مبنى الكونجرس بدعوات من الرئيس ترامب، اتخذ العديد من مسؤولي البيت الأبيض قرارا بتقديم استقالاتهم، بعد أحداث اعتبرت "وصمة" لتاريخ الديمقراطية الأمريكية، وفقا لوسائل إعلام محلية.



ووفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن مستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، ونائبه يبحثان تقديم استقالتيهما خلال الساعات المقبلة، اعتراضا على أحداث العنف ليلة أمس.



كما أشارت صحيفة «ديلي بيست» أن الساعات المقبلة سوف تظهر بها عدة استقالات، لافتة إلى أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تدخل طالبًا من كبار المسؤولين في البيت الأبيض تأجيل استقالاتهم لساعات كي تمر تلك الليلة.



وكانت قدمت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ماثيوس، استقالتها الأربعاء، قائلة في بيان: «شعرت بالانزعاج الشديد لما رأيته اليوم من عنف أمتنا بحاجة إلى انتقال سلمي للسلطة».



بدورها تقدمت آن لويد، سكرتيرة المناسبات الاجتماعية في البيت الأبيض باستقالتها، جراء أعمال العنف الذي شهدته أروقة الكونغرس أمس الأربعاء. وعاد المشرعون الأمريكيون إلى مبنى الكابيتول (الكونجرس) بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب له ووقف جلسة مشتركة للكونجرس، ووقوع 4 قتلى فضلا عن جرحى واعتقال العشرات وفرض حظر تجول في العاصمة.واستأنف المشرعون التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، وترأس الجلسة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، وبدأت باستعراض نتائج مختلف الولايات والمصادقة عليها.عقب اقتحام مبنى الكونجرس بدعوات من الرئيس ترامب، اتخذ العديد من مسؤولي البيت الأبيض قرارا بتقديم استقالاتهم، بعد أحداث اعتبرت "وصمة" لتاريخ الديمقراطية الأمريكية، وفقا لوسائل إعلام محلية.ووفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن مستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، ونائبه يبحثان تقديم استقالتيهما خلال الساعات المقبلة، اعتراضا على أحداث العنف ليلة أمس.كما أشارت صحيفة «ديلي بيست» أن الساعات المقبلة سوف تظهر بها عدة استقالات، لافتة إلى أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تدخل طالبًا من كبار المسؤولين في البيت الأبيض تأجيل استقالاتهم لساعات كي تمر تلك الليلة.وكانت قدمت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ماثيوس، استقالتها الأربعاء، قائلة في بيان: «شعرت بالانزعاج الشديد لما رأيته اليوم من عنف أمتنا بحاجة إلى انتقال سلمي للسلطة».بدورها تقدمت آن لويد، سكرتيرة المناسبات الاجتماعية في البيت الأبيض باستقالتها، جراء أعمال العنف الذي شهدته أروقة الكونغرس أمس الأربعاء.

واشنطن

- أعمال عنف غير مسبوقة

وأعربت شرطة العاصمة واشنطن عن قلقها من حدوث أعمال عنف، عصر الأربعاء بتوقين واشنطن، من قبل جماعات يمينية متطرفة، محذرة من أنها ستقوم باعتقال أيّ شخص تجد بحوزته سلاحًا.



جاء ذلك في أعقاب محاولة متظاهرون من أنصار ترمب اقتحام قاعة مجلس النواب بعدما تمكنوا من اختراق مبنى الكونجرس، ودخول مقر مجلس الشيوخ.



واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كما اشتبكت معهم، وطلبت من الصحفيين الاستلقاء أرضا ومن النواب استخدام أقنعة واقية من الغاز.



وذكرت وسائل إعلام أميركية، أنه جرى مواجهة مسلحة عند باب قاعة مجلس النواب، في وقت شهر عناصر الشرطة أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب.



وأضافت أن امرأة في حالة خطيرة بعد إصابتها بعيار ناري في الصدر في محيط مبنى الكونجرس، وعمد متظاهرون الى إنزال العلم الأميركي من فوق مقر الكونجرس.



- محاولة انقلاب



من جهته، وصف عضو جمهوري بالكونجرس الأمريكي ما يفعله مؤيدو ترامب من اقتحام الكونجرس بأنه محاولة انقلاب، وبحسب «سي إن إن»، قال النائب آدم كينزينجر وهو جمهوري من إلينوي «ما يحدث هذا محاولة انقلاب».



وقال ضباط شرطة في «الكابيتول هيل»، إن التصويت على أصوات المجمع الانتخابي قد تم إيقافه مؤقتًا وأُغلق مبنى الكونجرس. وأعربت شرطة العاصمة واشنطن عن قلقها من حدوث أعمال عنف، عصر الأربعاء بتوقين واشنطن، من قبل جماعات يمينية متطرفة، محذرة من أنها ستقوم باعتقال أيّ شخص تجد بحوزته سلاحًا.جاء ذلك في أعقاب محاولة متظاهرون من أنصار ترمب اقتحام قاعة مجلس النواب بعدما تمكنوا من اختراق مبنى الكونجرس، ودخول مقر مجلس الشيوخ.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كما اشتبكت معهم، وطلبت من الصحفيين الاستلقاء أرضا ومن النواب استخدام أقنعة واقية من الغاز.وذكرت وسائل إعلام أميركية، أنه جرى مواجهة مسلحة عند باب قاعة مجلس النواب، في وقت شهر عناصر الشرطة أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب.وأضافت أن امرأة في حالة خطيرة بعد إصابتها بعيار ناري في الصدر في محيط مبنى الكونجرس، وعمد متظاهرون الى إنزال العلم الأميركي من فوق مقر الكونجرس.من جهته، وصف عضو جمهوري بالكونجرس الأمريكي ما يفعله مؤيدو ترامب من اقتحام الكونجرس بأنه محاولة انقلاب، وبحسب «سي إن إن»، قال النائب آدم كينزينجر وهو جمهوري من إلينوي «ما يحدث هذا محاولة انقلاب».وقال ضباط شرطة في «الكابيتول هيل»، إن التصويت على أصوات المجمع الانتخابي قد تم إيقافه مؤقتًا وأُغلق مبنى الكونجرس.

واشنطن