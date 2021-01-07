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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لإعطائهما دروس خصوصية.. إيقاف مُعلمين وإحالتهما للنيابة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:52 ص
محكمة
محكمة
هبه عويضه
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قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إيقاف اثنين من المعلمين بإحدى المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية ثلاثة أشهر عن العمل مع إحالتهما للنيابة الإدارية، بعد ثبوت إعطائهما دروس خصوصية للطلاب داخل مدرسة جلال قريطم الخاصة التابعة لإدارة شرق التعليمية.

مستغلين الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من ظروف استثنائية وذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية، وبالرغم من قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم تواجد طلاب داخل المدارس خوفا عليهم من ذلك الوباء والذي يجتاح العالم بأكمله.

جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بناءً على عرض من مدير عام إدارة شرق التعليمية والذي أكد ما تمر به البلاد في الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنبا إلى جنب لعبور تلك الأزمة.

وأفادت المذكرة أن ما قام به المعلمان يتنافى مع أخلاقيات المهنة، والتي يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال، وأن يسلك في تصرفاته سلوكا يتوافق مع الاحترام والتقدير الواجب مما يجعله مثلا وقدوة وأن ما أقدموا عليه هو أمر في غاية الخطورة، وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيرة ممن يفكر في ارتكاب مثل هذه الأمور.

يذكر أنه قد سبق للمديرية بناء على قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجان للمرور على السناتر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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