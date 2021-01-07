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مصر

ضبط 1187 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:52 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1187 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3،24 طن "لحوم - دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط 46 طن "مخللات" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 67،800 عبوة "مقرمشات" غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة، لاستيلائه على مبلغ 241،567 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق منظومة تشغيل الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج)، لتجميعه (603 بطاقة تموينية) خاصة بالمواطنين للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها عن طريق صرف المقررات التموينية والخبز بها دون علم أصحابها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة – بمحافظة البحيرة)، وبحوزته (2،25 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص للمخابز البلدية، ومحظور تداوله بالأسواق، قام بتجميعها بدون وجه حق تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، وضبط (3،34 طن " حبيبات بلاستيك – كربونات كالسيوم – زيوت سيارات " بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج – 1200 متر "مواسير بلاستيكية" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – ماكينة "خط إنتاج").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المواسير البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

كما اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه حملات لضبط الأسواق فى ظل تداعيات فيروس "كورونا"، وأسفرت الجهود عن ضبط 2 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 105 أسطوانات غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، 6720 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات "مجهولة المصدر".

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