ارتفاع إصابات كورونا فى أفغانستان لـ53327

سجلت وزارة الصحة الأفغانية، 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 53 ألفا و327 حالة.وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 2260 حالة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 ألفًا و291 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 451 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.