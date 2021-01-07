«طلقة» تُسقط عصابة «الدرجات البخارية» بسوهاج

تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، من عامل، أنه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية، رفقة صهره، عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، بالظهير الصحراوي الغربي، اعترضهما 3 أشخاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية وهددهما أحدهم بسلاح ناري ولدى مقاومة الثانى له أطلق تجاهه عيار ناري فأصابه بقدمه اليمنى واستولوا على الدراجة النارية وهربوا.وتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، لاثنين منهم معلومات جنائية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم بندقية آلية وعدد 20 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الدراجة والسلاح المضبوطين، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، واتخذت الإجرارات القانوينة.