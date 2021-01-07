الكاتب فاروق مردم بك ضيف حلقة «المقهى الثقافي» اليوم

يستضيف برنامج "المقهى الثقافي"، اليوم الخميس، الكاتب والناشر فاروق مردم بك في تمام الخامسة مساء.تحمل الحلقة عنوان "المؤلف.. المترجم.. الناشر"، وسوف تناقش هذه الحلقة مختلف إسهامات أحد أهم كبار المثقفين والكتاب السوريين فاروق مردم بك، في مجالات التأليف والترجمة والنشر خلال ما لا يقل عن نصف قرن من تحقيق ونشر الكتب العربية الكلاسيكية، إلى الكتابة في ميدان الفكر والتاريخ السياسي العربي ولاسيما القضية الفلسطينية، إلى إدارة نشر ترجمات الأدب العربي إلى اللغة الفرنسية ضمن سلسلة "سندباد" لدى منشورات "آكت سود" الفرنسية.والمقهى الثقافي" هو فضاء ثقافي جديد، يناقش مواضيع إشكالية وجدلية في حوارات مع مثقفين وأكاديميين عرب وله طابع ثقافي شامل، يستعرض مع ضيف كل حلقة أبرز قضايا وهموم الساعة بسقف عال من الحرية الفكرية والتعبيرية، وينتظم بشكل دوري أول يوم خميس من كل شهر