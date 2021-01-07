محاكمة متهمة بالشروع في قتل زوجها بمساعدة عشيقها بالخصوص

أمرت نيابة الخانكة بإحالة المتهمة بالشروع في قتل زوجها بمساعدة عشيقها بمنطقة الخصوص لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "ح.م"، 30سنة، وعشيقها "ل.ح"، أقروا بشروعهم في قتل زوج المتهمة الأولى باستخدام اله حادة، وأقرت المتهمة الأولى بارتباطها بعلاقة صداقة بالمتهم الثاني ودائم التردد عليها بمحل سكنها في غياب المجنى عليه.و أقرت المتهمة بحضور المجنى عليه أثناء تواجدها برفقة المتهم الثاني، فتعدى عليهم بالسلاح الأبيض سكين وأحدث لهم عدة إصابات فتضطروا للتعدي عليه بآلة حادة حتى فقد الوعى ولاذوا بالفرار.وكان قد ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص، من عامل يتهم زوجته وعشيقها بالتعدي عليه بآلة حادة محاولين قتله، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.